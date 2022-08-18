ما الذي تشترك فيه ووكا فلوكا فلايم وكاردي بي وميغوس مع رئيس سابق؟ المحامي من أتلانتا درو فينلدنغ، المعروف بالقضايا الكبيرة والعملاء البارزين، والآن، يساعد فريق ترامب في مواجهة بعض الاتهامات الكبيرة - بما في ذلك التدخل في الانتخابات في جورجيا.

لا تكترثوا لتغريدة فينلدنغ عام 2018 عندما كتب أن ترامب "عنصري" و "مثير للشفقة"، يبدو أن ترامب يتخبط لتوحيد فريقه القانوني مع حوم القضايا حوله.

يتضمن هذا الفريق الآن كريستينا بوب، مُنكِرة للانتخابات عملت لصالح ترامب في الأمن الداخلي بجانب شبكة "أمريكا الواحدة" اليمينية المتشددة.

إضافة إلى ليندسي هاليغان - محامية من فلوريدا معروفة بالتعامل مع قضايا التأمين بشكل جزئي.

مرورًا بألينا هابا التي دافعت لفترة طويلة عن أي شيء يفعله ترامب تقريبًا.

يتمتع أعضاء الفريق الآخرون بمزيد من الخبرة القانونية الفيدرالية، مثل جيم تراستي، الذي يقول أنه من الجيد أن ينظر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في أحداث السادس من يناير ويقول "لا أحد فوق القانون"، قبل أن يشير إلى أن FBI "لا يبدو أنه قادر على استخدام نفس العبارات عندما يتحدث عن عائلة بايدن".

وإيفان كوركوران، الذي كان ضمن فريق ستيف بانون عندما أدين مساعد ترامب السابق بازدراء الكونغرس.

بعض الذين كانوا يُتَوقع انضمامهم إلى الفريق في الماضي، لم يفعلوا ذلك في النهاية، أما الآخرين فقد يكونون قريبًا مشغولين بالدفاع عن أنفسهم بما فيه الكفاية.