أقر المدير المالي السابق في منظمة ترامب، ألين ويسلبرغ، بالذنب في 15 جريمة جنائية، كلها جزء من قضية الاحتيال الضريبي التي تم إدانته بها في العام الماضي.

كجزء من هذا الاتفاق، وافق ويسلبرغ على الإدلاء بشهادته ضد منظمة ترامب عند انعقاد المحاكمة في أكتوبر.

وكان ويسلبرغ أحد كبار المسؤولين في منظمة ترامب، وكان يقود الشركة مع أبناء الرئيس السابق حينما أصبح دونالد ترامب رئيساً وذهب إلى البيت الأبيض.

كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، سيكون ويسلبرغ مطالبًا بالإدلاء بشهادته في محاكمة منظمة ترامب. وبموجب هذا الاتفاق، طلب منه أيضًا دفع ما يقرب من مليوني دولار أمريكي كضرائب ومصالح وعقوبات.

لكن ويسلبرغ لن يتعاون مع التحقيق الجاري الأشمل في منظمة ترامب من قبل المدعي العام في مانهاتن، وما إذا كانوا قد ضللوا أي مقرضين أو مؤمنين وغيرهم.