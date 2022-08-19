محققو ميلووكي في حيرة من أمرهم لتحديد هوية بقايا الهيكل العظمي التي تم العثور عليها في مبنى مهجور بالقرب من تقاطع شارعي بورلاي والطبيب مارتن لوثر كينغ جونيور.

وتقول شرطة ميلووكي إن أحد صناع المحتوى على يوتيوب عثر على الشخص أثناء تصوير مقطع فيديو في الأسبوع الماضي.

إيمي ميهايلك هي المحقق الرئيسي في مكتب الطب الشرعي في مقاطعة ميلووكي، وتقول إنه "في هذه الحالة لم يكن لدى هذا الشخص أي شيء في جيوبه. كان في مبنى مهجور، لذلك لا أحد يعيش هناك".

لكن الشرطة تقول إنها عثرت على خمسة خواتم عند الجثة، كما أن هناك وشومًا على جسد الشخص. بما في ذلك وشم "ملك" على الذراع اليسرى، ووشم يحمل حروف "SAVA" على الذراع اليمنى. كان من الصعب تمييز الوشوم الأخرى.

تقول ميهايلك إنه كان يرتدي أيضًا سوار حساسية أحمر اللون يستخدم بشكل شائع في المستشفيات.

وفقًا لتقريرهم، وفق ما تمكنوا من معرفته، فإن الشخص لم تظهر عليه علامات أي إصابة، ولم تكن هناك علامات على تعاطي المخدرات.

ويأمل المحققون أن يتعرف أحد ما على هذه الملامح ويساعد في حل اللغز.