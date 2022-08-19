من مطالبة مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للسعودية بالإفراج عن الناشطة سلمى الشهاب فورا دون قيد أو شرط، إلى تحذير شركة أبل من ثغرة أمنية تسمح للمخترقين بالسيطرة الكاملة على أجهزة آيفون وآيباد وماكنتوش، والجدل حول الفيديو المسرب لرقص رئيسة وزراء فنلندا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.
طالبت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجمعة، السلطات السعودية بإلغاء إدانة الناشطة السعودية سلمى الشهاب والإفراج عنها فورا دون قيد أو شرط، وذلك بعد صدور حكم بسجنها 34 عاما ومنعها من السفر لمدة 34 عاما أخرى في اتهامات تتعلق بنشاطها على تويتر.