من مطالبة مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للسعودية بالإفراج عن الناشطة سلمى الشهاب فورا دون قيد أو شرط، إلى تحذير شركة أبل من ثغرة أمنية تسمح للمخترقين بالسيطرة الكاملة على أجهزة آيفون وآيباد وماكنتوش، والجدل حول الفيديو المسرب لرقص رئيسة وزراء فنلندا... إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.



مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تطالب السعودية بالإفراج عن سلمى الشهاب فورا دون قيد أو شرط

طالبت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الجمعة، السلطات السعودية بإلغاء إدانة الناشطة السعودية سلمى الشهاب والإفراج عنها فورا دون قيد أو شرط، وذلك بعد صدور حكم بسجنها 34 عاما ومنعها من السفر لمدة 34 عاما أخرى في اتهامات تتعلق بنشاطها على تويتر.



أبل توجه تحذيرًا طارئًا بسبب ثغرة أمنية تسمح للمخترقين بالسيطرة الكاملة.. وتؤكد: حدثوا أجهزتكم الآن

أعلنت شركة أبل أن على المستخدمين تحديث أجهزتهم الآن، وأصدرت الشركة تنبيهًا أمنيًا طارئًا، وهذا ينطبق على أجهزة آيباد وآيفون وماكنتوش.



رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين تجري اختبار مخدرات بعد ضجة تسريب فيديو "الرقص الصاخب"

صرحت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، الجمعة، إنها أجرت اختبارًا للمخدرات بعد أن أثار مقطع فيديو مسرب لرقصها مع أصدقائها في حفلة ضجة واسعة في البلاد، وفقًا لما نقلته إذاعة YLE الفنلندية.



مع مواصلة روسيا القصف من "زابوريجيا".. احتمال وقوع كارثة نووية قد يصل 90٪

دعت الولايات المتحدة والأمم المتحدة وأوكرانيا جميعًا، روسيا إلى مغادرة المحطة النووية، لتكون منطقة منزوعة السلاح، فيما يجري الأوكرانيون تدريبات على كارثة نووية محتملة في المدن المجاورة.



هل يواجه إيلون موسك مشاكل قانونية بسبب تغريدته عن شراء مانشستر يونايتد؟

تحدثت كلير دافي مراسلة CNN مع مقدمة البرامج فانيسا يوركفيتش في برنامج Nightcap، عما إن كانت تغريدة إيلون موسك حول شراء مانشستر يونايتد قد تؤدي إلى مشاكل قانونية لأغنى رجل في العالم.