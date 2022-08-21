أفادت الأنباء أن داريا دوغينا، ابنة الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين، قُتلت يوم السبت عندما انفجرت السيارة التي كانت تقودها بالقرب من قرية بولشي فيازيمي في موسكو.

وذلك بحسب وكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس نقلاً عن أندريه كراسنوف، رئيس الحركة الاجتماعية روسكي غوريزون (الأفق الروسي) وأحد المعارف الشخصيين لأسرة المرأة المتوفاة.

وقال كراسنوف لوكالة الأنباء الروسية الحكومية تاس، الأحد، إن داريا دوغينا قتلت بعد أن اشتعلت النيران في سيارتها عقب انفجار وفقدت السيطرة.

وبدأت صور آثار الانفجار تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الروسية يوم السبت، ويبدو أنها تظهر سيارة مشتعلة على جانب الطريق وتناثر حطام من قطع غيار سيارات محطمة في جميع أنحاء المنطقة المحيطة.

CNN ليست قادرة على التحقق من الصور بشكل مستقل.