كاميرا ترصد لحظات مرعبة لدهس شاحنة مجموعة من الأشخاص في تركيا

وقع حادثا سير منفصلين في تركيا، الأحد. حدث الأول عندما فقد سائق السيطرة على شاحنته، نتيجة فشل عمل المكابح، حسبما صرح وزير الصحة التركي.

الشاحنة كانت محملة بالأسمدة في ديريك بمقاطعة ماردين، واتجهت إلى مجموعة من الأشخاص وقتلت ما لا يقل عن 19 شخصًا، بينما أصيب 26 آخرون.

والحادث الثاني وقع جهة الشرق في منطقة بالقرب من مدينة نيزيب حيث انحرفت حافلة عن الطريق السريع واتجهت نحو حادث مروري كان قد وقع في وقت سابق واصطدم بالموجودين من المسعفين ورجال الإنقاذ، وقد أدى إلى مقتل 3 رجال إنقاذ ومسعفين اثنين و8 ركاب كانوا على متن الحافلة.