ترقص النساء في جميع أنحاء العالم للتضامن مع رئيسة وزراء فنلندا، سانا مارين. ونشرت المئات من السيدات مقاطع الفيديو لأنفسهن وهن يرقصن لدعم مارين، التي تعرضت لانتقادات بعد تسريب مقطعي فيديو لها وهي تحتفل مع أصدقائها.

وكانت مارين قد أجرت اختبارًا لتعاطي المخدرات، الجمعة، لإثبات ما تقول إنها الحقيقة، وقالت إنها لم تتناول المخدرات في حياتها بما في ذلك أثناء أيام المراهقة. لقد اعترفت رغم ذلك بأن الرقص كان صاخبًا، لكنها تقول إنه من المهم أن تكون قادرة على القيام بالأشياء الاعتيادية التي يقوم بها من هم بعمر 36 عامًا في وقت عطلتها.

ونشر نساء مقاطع فيديو لأنفسهن وهن يرقصن، في بعض الأحيان بطريقة صاخبة، ويسربنها بأنفسهن مع وسم "التضامن مع سانا"، لإظهار أن من الممكن أن تتحلى المرأة بالمهنية، وأن تكون طبيبة أو محامية وغيرها من المهن الأخرى، وأن تقضي وقتًا ممتعًا في الوقت نفسه وأن تظهر ذلك بشكل علني.