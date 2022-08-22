كرة نارية ضخمة تلتهم سيارة على طريق سريع خارج موسكو، تقول الشرطة إن السيارة انفجرت ثم تحطمت، وقتل السائق في مكان الحادث. كان السائق داريا دوغينا، معلقة معروفة ومؤيدة الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي تعرضت لعقوبات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

كانت أيضًا ابنة المنظر اليميني ألكسندر دوغين، الذي يروج للتوسع الروسي. ووفقًا لوسائل الإعلام الحكومية الروسية، تم تفجير عبوة ناسفة ليلة السبت، مما أدى إلى اشتعال النار في السيارة. فتحت روسيا تحقيقًا جنائيًا، وقالت لجنة التحقيق إنها تعتقد أن دوغينا تعرضت للقتل.

"مع الأخذ في الاعتبار البيانات التي تم الحصول عليها بالفعل، يعتقد التحقيق أن الجريمة كانت مخططة مسبقًا وبطبيعة منظمة"، كما جاء في بيان. وبينما تستمر أعمال الطب الشرعي، أشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن أوكرانيا قد تكون وراء الهجوم.

إذ قالت المتحدثة باسم الخارجية، ماريا زاخاروفا، على "تيليغرام"، إنه "إذا تأكد وجود أثر على تدخل أوكرانيا فيجب أن نتحدث عن سياسة إرهاب الدولة التي تم تنفيذها من قبل نظام كييف".

نفى الأوكرانيون أي تورط، حيث قال ميخيلو بودولياك، مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني، "أؤكد أن أوكرانيا ليس لها علاقة بهذا الأمر لأننا لسنا دولة إجرامية، وهو ما يمثله الاتحاد الروسي، علاوة على ذلك، لسنا دولة إرهابية".

لكن البعض في روسيا يعتقدون أن داريا دوغينا لم تكن الهدف الفعلي للانفجار، بل والدها. لا يزال ألكسندر دوغين، الذي فرضت عليه عقوبات أيضًا من الولايات المتحدة، مؤثرًا للغاية في روسيا، حيث دعا إلى ضم أجزاء كبيرة من أوكرانيا. إنه فيلسوف شديد التحفظ وشخصية تلفزيونية ذات جذور في الكنيسة الأرثوذكسية، وهو بطل التوسعية الروسية، ويزعم البعض أنه قد يكون أثر على قرار فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا.

في عام 2014، قال دوغين إن على روسيا "قتل وقتل وقتل" الأشخاص الذين يديرون أوكرانيا، وأنه "لا يجب أن يكون هناك المزيد من النقاشات".

كانت داريا دوغينا تبلغ من العمر 29 عامًا عندما قُتلت، ويقول المحققون الروس إنهم يعملون بجد للعثور على المسؤولين.