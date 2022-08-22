ركل ولكم بشكل متكرر.. تعامل عنيف من 3 ضباط أمريكيين مع رجل في أركنساس

أُقيل ثلاثة من ضباط إنفاذ القانون في أركنساس من الخدمة بعد نشر مقطع فيديو يظهرهم وهم يضربون رجلًا خارج متجر في مالبيري في أركنساس على وسائل التواصل الاجتماعي.

وشوهد الضباط وهم يلكمون المشتبه به ويضربونه بركبهم بشكل متكرر ثم يعتقلونه فيما بعد.

وفي مقطع الفيديو، يمكن سماع صراخ امرأة، غير مرئية في الفيديو، ليتوقفوا عن ضربه، وتقول للضباط إنه بحاجة إلى دوائه، بينما يشير لها ضابط ويصرخ عليها للتراجع.

الشخص الذي نشر الفيديو قال إن شقيقته شهدت الحادثة.

تم إيقاف نائبي مقاطعة كروفورد عن العمل ووضع ضابط شرطة مالبيري في إجازة إدارية مع التحقيق في الحادث.

تقول الشرطة إن الرجل الذي يظهر في الفيديو هو راندال ورتشيستر يبلغ من العمر 27 عامًا من غوس كريك بجنوب كارولينا. اتهموه بالتهديد والبصق على عامل محطة وقود في بلدة قريبة.

اتصل العامل بالشرطة، بعدها ركب ورتشيستر دراجة إلى متجر كاونتي إكسبرس الصغير في مالبيري حيث تم القبض عليه خارج المتجر.

قال أحد الشهود لـKHBS المتعاونة مع CNN إن الرجل بدا وأنه نهض للهرب لتجنب الاعتقال، لكن العمدة زعم أنه نهض لمهاجمة ضابط.

يتم احتجاز ورتشيستر في سجن المقاطعة بتهم متعددة بما في ذلك الاعتداء من الدرجة الأولى والضرب من الدرجة الثانية. وليس من الواضح ما إذا كان لديه محام.

أصدر مكتب عمدة مقاطعة كروفورد بيانًا كتب فيه: "أحاسب جميع الموظفين عن أفعالهم وسأتخذ التدابير المناسبة في هذه القضية".

وقام حاكم أركنساس، آسا هاتشينسون، بالتغريد قائلًا: "سيتم التحقيق في حادثة الاعتقال المحلية في مقاطعة كروفورد وفقًا لأدلة الفيديو وطلب محامي الادعاء".