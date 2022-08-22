مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لـCNN: خطر وقوع حادث نووي موجود

تواصل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مشاوراتها مع أوكرانيا وروسيا لزيارة محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا حيث أثار القصف المكثف مخاوف دولية.

في مقابلة مع مذيعة CNN، بيكي أندرسون، قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن زابوريجيا "محطة طاقة نووية نشطة وفي كثير من النواحي يمكن أن تحدث أشياء قد تكون أكثر خطورة مما حدث مع تشيرنوبيل. في الوقت نفسه، من وجهة نظر التصميم، من وجهة نظر السلامة، فإنها منشأة أكثر قوة".

وأضاف " عندما يجري الناس هذه الأنواع من المقارنات، فهناك خطر أن تضلل الناس. يوجد خطر وقوع حادث نووي، لا يمكننا تحديد مدى أثره، ولكن من المحتمل أن يكون كبيرًا جدًا جدًا، لذا نحتاج إلى منعه".

أما عند سؤاله عما إن كانت الوكالة ستوقف التحقيق في البرنامج النووي الإيراني، فأجاب قائلا "بالطبع لا. بالطبع لا. لقد حصلنا على هذا التقرير، نريد أن نكون قادرين على توضيح هذه الأمور، لكن حتى الآن، هذا هو سبب إرسال ونشر هذا التقرير".

وأشار إلى أن "إيران لم تقدم لنا حتى الآن التفسيرات ذات المصداقية الفنية التي نحتاجها لشرح أصل العديد من آثار اليورانيوم، ووجود المعدات في بعض الأماكن. دعونا نذكر جمهورنا بهذا. ما وجدناه كان آثاراً لليورانيوم المخصب، ومعلومات عن كمية كبيرة من المعدات في أماكن لم يعلن عنها، حيث كانت تجري أنشطة نووية".

وتابع بالقول "إذا كانت هناك مواد نووية فأين هي الآن؟ إذا كانت هناك معدات، فأين هي الآن؟ في تلك اللحظة، سيكون بمقدورنا الحصول على تقريرنا، نعم، لقد أوضحنا هذه المسألة"، على حد تعبيره.