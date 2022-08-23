بعد فترة وجيزة من الانفجار الذي تسبب في دمار سيارة داريا دوغينا على طريق سريع في موسكو، اشتعلت النيران في مركبتها. ماتت داريا دوغينا في مكان الحادث كما تقول الشرطة.

والدها، المنظر المؤيد للكرملين، ألكسندر دوغين، كان ينظر بفزع.

رد فلاديمير بوتين بشكل غاضب على الحادثة، قائلًا إنها "جريمة قاسية وحقيرة أنهت حياة داريا دوغينا مبكرًا، لقد أثبتت بالأفعال ما يعنيه أن تكون وطنيًا من روسيا"، كما قال الرئيس الروسي في رسالة تعزية.

بعد تحقيق قصير فقط، يلوم الروس أوكرانيا الآن على جريمة القتل. أصدرت المخابرات مقطع فيديو، لا تستطيع CNN التحقق منه بشكل مستقل، مدعية ​​أنه يظهر أحد عملاء الخدمات الخاصة الأوكرانية التي يُزعم أنها دخلت روسيا مع ابنتها الصغيرة، تعقبت دوغينا ونفذت عملية تفجير السيارة، ثم فرت إلى إستونيا المجاورة.

ألكسندر دوغين، الذي يعتقد البعض أنه كان الهدف الفعلي ربما للمؤامرة، هاجم أوكرانيا.

"تتوق قلوبنا إلى أكثر من مجرد انتقام أو عقاب. هذا أمر صغير جدًا، وليس الأسلوب الروسي، نحتاج فقط إلى انتصارنا. ابنتي وضعت حياتها قبل الزواج على مذبحها، لذا حققوا النصر من فضلكم"، كما كتب دوغين في بيان له.

ولطالما دافع دوغين عن التوسع الروسي ويعتقد البعض أنه وضع الأساس الأيديولوجي لغزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا.

من جانبهم، ينفي الأوكرانيون أن لهم أي علاقة بقتل ابنته.

"تعيش الدعاية الروسية في عالم خيالي"، كما قال مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني، وألمح إلى أن الأوكرانيين يعتقدون أنه ربما كان عملًا داخليًا، مضيفًا: "بدأت الأفاعي في الخدمات الخاصة الروسية معركة بينها".

ويأتي الحادث في الوقت الذي يقترب فيه الغزو الروسي لأوكرانيا من نصف عام، بينما تحرص موسكو على إبقاء الرأي العام لصالح العملية، مع عرض هائل للوطنية في يوم العلم الوطني لروسيا في سلسلة من الأحداث في جميع أنحاء البلاد.