أسفر انفجار في قارب في هاليفاكس هاربور مارينا عن إصابة أربعة أشخاص، وفقًا لدائرة الحرائق في دايتونا بيتش.

فينسينت كراوس، أحد شهود العيان، قال إنه كان سيتجه إلى الماء في حوالي الساعة 1:00 ظهرًا، الأحد، عندما رأى القارب ينفجر، مضيفًا أن "الأمر لم يستغرق وقتًا طويلاً قبل أن تشتعل فيه النيران. كنا في طريقنا إلى هناك لمساعدتهم والتأكد من أن كل شيء على ما يرام. ولكن كان هناك فريق إنقاذ قبلنا".

وقالت دائرة الحرائق إن الانفجار وقع بعد أن كان مشغّل القارب يتزود بالوقود، حينها حدث خطأ ما عند محاولة تشغيل المحرك. كما قالت إن من المحتمل أن يعود السبب إلى انفجار أبخرة الوقود.

تم نقل امرأة في الخمسينيات من عمرها جواً إلى مركز أورلاندو الطبي الإقليمي لإصابتها بحروق، بينما تم علاج ثلاثة آخرين في مكان الحادث.