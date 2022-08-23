دربته البحرية الأمريكية .. شاهد ما فعله دلفين بأفعى سامة في وسط المحيط

تم توثيق هذه الدلافين وهي تصطاد فريستها بعد وضع كاميرات عليها من قبل منظمة غير ربحية في سان دييغو.

وثقت كاميرات “غوبرو” صفير الحيوان الثدي قبل وأثناء وبعد التهام الفريسة.

الدلافين تدربت ضمن برنامج البحرية الأمريكية للحيوانات الثدية على إيجاد ألغام مائية وحماية الأصول البحرية.

في هذه الدراسة، تم توثيق الدلافين وهي تستخدم تقنية شفط بدلًا من التهام الأسماك بأفواه مفتوحة.

أحد الدلافين تم توثيقه وهو يلتهم 8 أفاعي بحر سامة، سلوك لم يُرصد من قبل في الحياة البحرية.

أراد القائمون على الدراسة تعلم المزيد عن طرق التغذية المتنوع لدى الدلافين.