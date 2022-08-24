قال جون دين، مستشار البيت الأبيض في إدارة نيكسون سابقًا، في مقابلة لـCNN، إن الرسالة التي بعث بها "الأرشيف الوطني" إلى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، "مُدينة للغاية"، في إشارة إلى المستندات والوثائق السرية التي استعادها مكتب التحقيقات الفيدرالي من "مار إيه لاغو" مؤخرًا.

وقال دين إن "وثائق برنامج الوصول الخاص مُرقمة بشكل عام ومراقبة بشكل وثيق، أين هي وبحوزة من ومنذ متى؟ إذا كانت بحوزة الرئيس فسيعرفون مكانها".

وتابع قائلًا "هذا سبب معرفة مكتب التحقيقات الفيدرالي أن بعض الوثائق مفقودة عندما بدأوا النظر في هذه القضية، لديهم سجل بهذه المستندات وأنه لم يتم إرجاعها".

كما أشار إلى أن الرسالة نشرت من قبل الأرشيف الوطني "ردًا على جون سولومون، الذي نشر الرسالة على موقعه، وأرادوا نشر النسخة الأصلية حتى نتمكن جميعًا من رؤية ما تتضمنه. إنها رسالة مُدينة للغاية لأناس ترامب، والتفاصيل التي توضحها تفصل كيف أنهم لم يفعلوا أي شيء لمدة عام أو أكثر قبل أن يقرر الأرشيف أخيرًا أن عليهم التصرف".

وأكد دين أن الأرشيف الوطني "التزموا بالتوجيهات، كان عليهم الذهاب إلى وزارة العدالة، كان هذا بالغ الصعوبة. اتبعت وزارة العدل قانون السجلات الرئاسية، ولجأ إلى البيت الأبيض. قال البيت الأبيض فعليًا، استمعوا، سوف نلجأ إلى الأرشيف بشأن اتخاذ هذه القرارات. لذا فإن بايدن لا يحاول إثارة هذا التحقيق".

وانتهى دين بالقول "أعتقد أن هذه رسالة مهمة وهي متوفرة على الإنترنت للأشخاص الذين يتابعون هذا التحقيق، وأعتقد أنهم سيعرفون الكثير منها".