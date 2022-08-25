بعد ستة أشهر من الصراع الروسي في أوكرانيا، يفصّل مراسل CNN فريد بلايتن كيف تنقسم استراتيجية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى شقين: عزل الجمهور الروسي عن الوحشية في أوكرانيا والصمود أمام دعم الغرب لكييف.

ويشير بلايتن إلى أن ما يحاول بوتين فعله في جانب هو عزل الجمهور الروسي من وحشية الصراع الذي يجري في أوكرانيا وكيفية حدوث الأمور، على الأقل فيما يتعلق بالتفاصيل في ساحة المعركة.

كما أكد بلايتن على أنه "عندما تكون هنا في موسكو، كما هو حالي مع زيارتي لها كثيرًا، إذا حاولت نوعًا ما إقناع نفسك بأن هذه الحرب ليست قائمة، فيمكنك فعل ذلك هنا في هذه المدينة. ليست سائدة حقًا هنا، وليس هناك الكثير من الرمزية".

وأضاف أيضًا "ذا نظرت إلى الأمر حقًا - رغم العقوبات الاقتصادية - فالحياة لا تزال طبيعية هنا في موسكو. يبدو من المؤكد أن فلاديمير بوتين يحاول الحفاظ على الأمر بهذه الطريقة، ويحاول الحفاظ على الآثار الحقيقية لهذه الحرب، والآثار الاقتصادية التي تترتب عليها، بعيدًا عن الشعب".

أما فيما يتعلق بالاستراتيجية الثانية فهي "الصمود أمام الغرب في دعمهم لأوكرانيا. هذا أمر حدث على مدى الأعوام الماضية منذ أن بدأ كل هذا، لإظهار مدى ضعف حلفاء أمريكا الأوروبيين، أنهم يعتمدون على الطاقة الروسية، وأن أوكرانيا تعتمد على أسلحتهم. يأمل الروس بالطبع أن يتمكنوا من الصمود بوجه الغرب".