فارق المصور الأسطوري لحرب فييتنام، تيم بيج، الحياة عن عمر يناهز 78 عامًا بسبب السرطان، بعدما جلبت صوره من حرب فيتنام العالم إلى الصفوف الأمامية لما وصفها بأول وآخر حرب لا تخضع للرقابة.

ظهرت الحقيقة في لقطات بيج، الذي كان صحفيًا حرًا شابًا مستعد لدخول المروحيات العسكرية للوصول إلى أكثر المعارك ضراوة.

وبشكل غير اعتيادي، أعلنت وفاته في عام 1969 بعدما تعرض لشظية من انفجار لغم، لكنه عاد إلى الحياة بالطبع وأمضى أغلب السبعينيات في التعافي، ولم يوقفه ذلك من العودة إلى فيتنام وكمبوديا.

سيستمر إرث تيم بيج من خلال صوره وكتبه ومعارضه التي تظهر تأثير الحرب على البشرية.