كاميرا توثق لحظات مرعبة لاندلاع حريق هائل على متن سفينة ركاب في البحر

أفادت وكالة الأنباء الفلبينية التي تديرها الحكومة أنه تم إنقاذ أكثر من 80 شخصا بعد أن اشتعلت النيران في سفينة ركاب بالقرب من ميناء باتانجاس على الساحل الجنوبي الغربي للفلبين يوم الجمعة.

وقال خفر السواحل الفلبيني إنه تم إنقاذ جميع الركاب البالغ عددهم 47 راكبا و 38 من أفراد الطاقم. وقالت وكالة الأنباء الفلبينية إن من بين الذين تم إنقاذهم امرأة مصابة تبلغ من العمر 43 عاما تم نقلها إلى المستشفى.

غادرت السفينة من ميناء كالابان بجزيرة ميندورو بعد ظهر يوم الجمعة وكانت في طريقها إلى ميناء باتانجاس في منطقة كالابارزون عندما تم إخطار خفر السواحل حوالي الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي للحريق، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلبينية.

تم نشر فريق مشترك من خفر السواحل الفلبيني، ومكتب الحماية من الحرائق، والشرطة الوطنية الفلبينية، ووحدة العمليات الخاصة تاغالوغ الجنوبية إلى الميناء للمساعدة في التحقيق، حسبما ذكر خفر السواحل الفلبيني.

وقالت الوكالة التي تدير سفينة الركاب إن ما يقدر بنحو 16 ألف لتر من زيت الديزل للسيارات مخزنة في خزانات وقود على متن السفينة، بحسب وكالة الأنباء الفلبينية.

ووجد تحقيق أولي أن جميع الشحنات على متن السفينة لم تتضرر ولم تكن هناك آثار لتسرب نفطي في المنطقة المجاورة للسفينة، على حد قول خفر السواحل الفلبينية.

بحلول الساعة 9 مساءً بالتوقيت المحلي، كان الحريق تحت السيطرة، لكن السفينة تعرضت لأضرار جسيمة، وتعرض سطحها الثاني لحوالي 80 ٪ من الأضرار وسطحها الثالث العلوي بنسبة 90 ٪، حسبما أفاد تقرير خفر السواحل، لوكالة الأنباء الفلبينية.

تم قطر سفينة الركاب في وقت متأخر من يوم الجمعة إلى ميناء باتانجاس.