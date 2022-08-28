لحظة هدم ناطحتي سحاب في الهند بعد إجلاء الآلاف

قال مسؤولون ووسائل إعلام محلية إن السلطات الهندية بدأت يوم السبت في إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم قبل هدم ناطحتي سحاب من 40 طابقا في منطقة سكنية في ضواحي نيودلهي.

وتم تفجير ناطحتي سحاب الذي يبلغ ارتفاعهما 103 أمتار، يوم الأحد، في عملية استغرقت ما بين 12 و15 ثانية، ما يجعلها أكبر عملية هدم على الإطلاق في الهند، وفقا للسلطات المحلية.

وحكمت المحكمة العليا في الهند العام الماضي بأن بناة البرجين انتهكوا سلسلة من قواعد البناء الأساسية، وأمرت بهدم البرجين.

وتم استخدام أكثر من 3700 كيلوغرام من المتفجرات لهدم البرجين المعروفين باسم "أبيكس وسياني".