شاهد لحظة إنقاذ رجل سقط من منحدر على ارتفاع 100 قدم بولاية كاليفورنيا

أعلنت إدارة مكافحة الحرائق بولاية كاليفورنيا الأمريكية، عبر حسابها على تويتر، أن رجلا سقط من ارتفاع 100 قدم تقريبا من منحدر بالقرب من شاطئ موس في كاليفورنيا يوم الجمعة.

وقالت الإدارة إن الرجل كان في نزهة، فجر الجمعة، وعندما كان عن المنحدر انهار جزء من الصخور.

وقالت السلطات: “عندما سقط الرجل في الساعة 8:30 صباحا، صرخ طلبا للمساعدة وسمعت امرأة قريبة نداءه“.

وتم إنقاذ الرجل من قبل قسم الحماية من الحرائق الساحلية في أقل من 25 دقيقة.

وقامت إدارة مكافحة الحرائق في كاليفورنيا بتذكير السكان بالحفاظ على سلامتهم أثناء القيام بالنزهات قائلة: “تجنبوا حواف الجرف لأنها غير مستقرة.”

ويقع شاطئ موس، كاليفورنيا على بعد حوالي 22 ميلا جنوب سان فرانسيسكو.