وضع الرئيس فلاديمير بوتين دمج الأوكرانيين الذين يعيشون في روسيا الآن نصب عينيه، حيث وقع على أمرين تنفيذيين لتقديم مكافآت مالية للأوكرانيين الذين دخلوا روسيا بعد الحرب.

وبحسب الكرملين، فإن الأمر التنفيذي الأول يسمح للأوكرانيين ومواطني دونيتسك ولوغانسك بالعيش والعمل في روسيا بدون تصريح عمل، لكن عليهم أن يمروا ببعض المتطلبات مثل اجتياز اختبار مخدرات والحصول على شهادة طبية.

أما الأمر التنفيذي الثاني يوفر نفقة بمبلغ 10 آلاف للمواطنين الذين أجبروا على ترك أوكرانيا منذ 18 فبراير.

كما يوفر الأمر التنفيذي مبلغًا للمعاقين جسديًا، كما يوفر مبلغًا يدفع مرة واحدة للأوكرانيات الحوامل اللواتي يعشن الآن في روسيا.