داهمت السلطات المكسيكية مؤسسة "بلاك جاكوار وايت تايجر" بعد انتشار مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أسودًا وحيوانات أخرى هزيلة للغاية.

ففي السابق، كانت الصور على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقع المؤسسة الإلكتروني تظهر محمية الحيوانات كما يجب أن تبدو عليه، حيوانات سعيدة وتتغذى جيدًا، تستمتع بشكل مرح في مناطق واسعة ومفتوحة.

لكن وفقًا لنشطاء حقوق الحيوان ومجموعة حماية الحيوان المكسيكية والسلطات المكسيكية، كانت هذه الصور المثالية بعيدة عن الواقع.

كانت محمية الحيوانات شائعة جدًا لدرجة أن مشاهير مثل كاتي بيري وباريس هيلتون وعائلة كارداشيان زاروا الموقع في الجانب الجنوبي من مكسيكو سيتي، ونشروا صور سلفي لهم على وسائل التواصل الاجتماعي. حتى أن رئيس المكسيك الأسبق كان من بين الضيوف.

لكن مقاطع الفيديو للظروف الحقيقية التي عانت منها الحيوانات، والتي سجلها موظفون سابقون ومجموعات حماية الحيوانات، صدمت وأذهلت الكثيرين عندما ظهرت لأول مرة في وقت سابق من هذا الصيف.

تظهر المقاطع أسداً مريضاً ملقى بلا حراك على الأرض. بينما كان أسد آخر يعض ذيله، على ما يبدو لأنه كان جائعًا جدًا. حيوانات هزيلة للغاية، تبدو ضعيفة جدًا لدرجة أنها لا تستطيع الركض أو اللعب.

أفادت الرابطة المكسيكية لحدائق الحيوان والمربين وأحواض الأسماك أن الحيوانات لم تتلق رعاية طبية ولا طعامًا كافيًا، خاصة منذ بداية جائحة كوفيد -19.

إدواردو سيريو هو الرجل الذي يقف وراء "مؤسسة بلاك جاكوار وايت تايجر". لسنوات ، كان "Papa Bear"، كما أطلق على نفسه، علنيًا جدًا بشأن عمله في المحمية، وشارك ذلك على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

كان نجاحه كبيرًا لدرجة أن الوكالة الحكومية المكسيكية المسؤولة عن حماية الحيوانات ترسل الحيوانات المصادرة إلى محمية سيريو.

مكالمات ورسائل CNN إلى سيريو التي طلبت إجراء مقابلة لم يتم الرد عليها حتى الآن، بينما أخبرنا محاميه أن موكله لا يجري حاليًا أي مقابلات.

في حساب مؤسسته على إنستغرام، قال سيريو إن الملجأ يعتمد على متبرعين أفراد، وأن التبرعات انخفضت بشكل كبير في بداية الجائحة.

"لقد فقدنا 70 بالمائة من تبرعاتنا"، كما قال سيريو، "عندما فقد الناس وظائفهم، كان عليهم قطع الهبات".

من جانبه، قدم محامي سيريو، سلفادور باديلا إسترادا، طلبًا لمنع اعتقال موكله، حيث يقول إن هدف سيريو الوحيد هو حماية الحيوانات المهجورة، والتي كان بعضها بالفعل في حالة سيئة عندما استقبلتها المؤسسة.

وفي أوائل يوليو، داهمت شرطة مكسيكو سيتي المدججة بالسلاح بمعدات هجومية تكتيكية محمية حيوانات مؤسسة بلاك جاكوار وايت تايجر. تم إرسال أكثر من 200 أسد ونمر وحيوانات غريبة أخرى في الموقع إلى حدائق الحيوان وملاجئ الحيوانات في جميع أنحاء المكسيك، حيث تأمل مجموعات حماية الحيوانات أن يتم إطعامها والعناية بها بشكل صحيح.