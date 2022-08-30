فارقت سيدة تبلغ من العمر 93 عامًا الحياة بعد أن أكدت الشرطة أنها تناولت موادا كيميائية سامة في دار أتريا لكبار السن في سان ماتيو.

وقع الحادث مساء الأحد، وأكد فريق أتريا إن اثنين آخرين من السكان نقلا إلى المستشفى.

وكشفت الدار في بيانها نوع المادة الكيميائية السامة، إذ قالت في جزء منه: "يمكننا أن نؤكد أن ثلاثة من سكان مرفقنا نقلوا مؤخرًا إلى المستشفى بعد أن قدم لهم سائل غسيل الصحون بالخطأ كعصير للشرب".

من جانبه، أكد ستيف واغستاف، المدعي العام في سان ماتيو، أن شرطة سان ماتيو لفتت انتباهه إلى هذه القضية صباح الاثنين، وأشار إلى أنه "في هذه المرحلة، لا نعتقد أنه كان فعلًا متعمدًا من قبل شخص يحاول إيذاء الناس"، مؤكدًا "ولا يعني هذا أننا استبعدنا أي شيء".

كما أكدت المنشأة أيضًا أنها تجري تحقيقًا داخليًا، وتم إيقاف الموظفين المعنيين في الوقت الحالي.