لصوص ينهبون متجر مجوهرات بمطارق.. شاهد كيف واجهتهم موظفة بآلة حاسبة

أرسلت عملية تحطيم ونهب زجاج متجر متطايرًا على موظفي متجر مجوهرات، الذين انحنوا لحماية أنفسهم.

يقول الموظف إد هارو إن متجر "أنطوني وشركائه" هي شركة مملوكة لعائلة، وأن موظفي المبيعات في جميع أنحاء الولايات يتساءلون دائمًا عما إذا كانوا سيتعرضون للنهب عندما يذهبون إلى العمل.

من جانبها، قررت موظفة المتجر، غريسيلدا، التصدي للمجموعة، حيث يظهرها فيديو المراقبة وهي تستخدم الهاتف للاتصال بالشرطة قبل أن تلتقط آلة حاسبة وتقذفها على المشتبه بهم.

وبشكل إجمالي، يقول المتجر أن مجموعة اللصوص تمكنت من نهب ما تساوي قيمتها 200 ألف دولار من البضائع.