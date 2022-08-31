نشرت وزارة العدل الأمريكية صورة توضح حالة بعض الوثائق التي تم العثور عليها في مار إيه لاغو أثناء ردها على دعوى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، التي تسعى إلى تعيين مشرف قضائي خاص لمراجعة المواد المضبوطة.

وفي رد فعل على الصورة التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية، قال إيلي هونيغ، كبير المحللين السياسيين في CNN، إن هذا "كابوس للأمن القومي، أن تكون مستندات بهذه الحساسية والسرية معروضة على أرضية فندق".

من جانبها، قالت وزارة العدل إنه "بمجرد أن سحبنا المستندات الخاصة بالامتياز بين المحامي وموكله، وأبقيناها بعيدًا عن فرق التحقيق، تبقى لدينا أكثر من ضعف عدد المستندات التي قُدمت إلينا عندما سلمنا مذكرة الاستدعاء تقريبًا"، في إشارة إلى المستندات التي سلمها فريق ترامب سابقًا قبل تنفيذ مذكرة التفتيش.

وسلمت الوزارة مذكرة استدعاء لفريق ترامب، وحصلت على قدر معين من المستندات، وقيل لهم إن هذا كل شيء، ومن ثم قامت بتنفيذ مذكرة تفتيش ووجدت أكثر من ضعف عدد المستندات المصنفة سرية والتي لم يتم إعادتها.