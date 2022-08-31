مع تلك الوحمة على جبهته، كان ميخائيل غورباتشوف أحد أكثر الشخصيات شهرة في سياسة القرن العشرين، ومحاولاته لإصلاح الاتحاد السوفيتي ودوره في إنهاء الحرب الباردة جعلته واحدًا من أكثرها تأثيرًا أيضًا.

عندما كان شابًا، درس غورباتشوف القانون في جامعة موسكو الحكومية، حيث التقى وتزوج من زميلته، رايسا تيتورينكو.

واصل مسيرته المهنية في الحزب الشيوعي، وأصبح بعمر 54 عامًا أمينه العام، وزعيم الاتحاد السوفيتي.

في هذا الدور، كسر غورباتشوف وزوجته القالب. هو، بسبب طبيعته المندفعة والكاريزمية، ورايسا، لملابسها الأنيقة والتميز الذي لم يُشهد من قبل الذي جلبته لدور السيدة الأولى في الاتحاد السوفيتي.

لكن الدولة الشيوعية الواسعة التي حكماها كانت على شفا أزمة، وسط نقص في المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

كما كان هناك قلق بشأن الاستجابة البطيئة على ما يبدو من جانب السلطات السوفيتية للكارثة النووية في تشيرنوبيل.

حاول غورباتشوف إصلاح الأمور بما أسماه إصلاحات البيريسترويكا والجلاسنوست، التي كانت ستحدث ثورة في النظام السوفيتي.

كما كانت هناك ثورة في العلاقات مع الغرب، فوجهًا لوجه مع الرئيس الأمريكي رونالد ريغان، قدم غورباتشوف اقتراحًا مذهلاً لإزالة جميع الصواريخ النووية التي تحتفظ بها القوتان العظيمتان.

كانت تلك بداية نهاية الحرب الباردة. سرعان ما سقط جدار برلين، وبعد الانقلاب الفاشل من قبل المتشددين في موسكو، تم حل الاتحاد السوفيتي نفسه واستقال غورباتشوف.

في عام 1999، فقد حب حياته، زوجته رايسا البالغة من العمر 46 عامًا، والتي توفيت بمرض سرطان الدم.

لكن لم يكن هناك حب ضائع بين كثير من الروس وغورباتشوف. فبالنسبة للعديد من مواطنيه، كان دائمًا الرجل الذي سمح بانهيار الإمبراطورية السوفيتية العظيمة، وعرّض الملايين للمشقة والإذلال. حتى غورباتشوف نفسه أعرب عن أسفه.

لكن في الغرب كان يحظى بالاحترام والاحتفاء بصفته رجل دولة عظيمًا، وحائزًا على جائزة نوبل للسلام لعب دورًا حاسمًا في إنهاء الحرب الباردة، ونزع فتيل أخطر مواجهة في القرن العشرين.