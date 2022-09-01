أجرى الجيش الأمريكي والكوري الجنوبي تدريبات نادرة معًا وهي عبارة عن سيناريو هجوم مضاد مشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لغزو من قبل عدو لم يذكر اسمه. وتوافينا بولا هانكوكس مراسلة CNN في تقريرها المصور جانبًا من التدريبات الحية.

وصفت كوريا الشمالية هذه التدريبات بأنها غزو. فيما وصفتها كيم يو جونغ، شقيقة كيم جونغ أون بأنها تدريبات مناهضة لحرب الشمال.

لم يتم مشاهدة هذا النوع من التدريبات بالذخيرة الحية المشتركة لبعض الوقت في شبه الجزيرة الكورية.

في عام 2018، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعليق هذا النوع من التدريبات قائلاً إنه يريد منح الدبلوماسية فرصة، واصفاً إياها بأنها ألعاب حرب.

ومع وجود القيادة الجديدة في كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، جاء قرار بتوسيع هذه التدريبات.. في مواجهة إطلاق الصواريخ والخوف من التجربة النووية السابعة من كوريا الشمالية.