يظهر مقطع مراقبة من محل تجاري في طريق لايك القصة بأكملها تقريبًا. يبدو أن سائق الشاحنة لم ينتبه إلى لافتة توقف عند سكة القطار واستمر في القيادة، بعد ثوان ارتطم قطار بها.

كان آل ستيوارت يقود الشاحنات منذ 18 عامًا، ويقول إنه عندما يتعلق الأمر بعبور السكك الحديدية، وخاصة تلك التي تتضمن وجود مجرد لافتة توقف، فيجب أن تكون حذرًا، وقد يكون من الصعب تذكر ذلك بالنسبة للسائقين المبتدئين.

ويقول ستيوارت "أحيانًا يكون القطار قريبًا قبل أن يبدأ السائقون في إطلاق البوق، قد تواجه هذا الموقف الصعب كسائق جديد".

من جانبهم، يقول شهود عيان لم يرغبوا في الظهور أمام الكاميرا إنه رغم أن السائق لم يتوقف، كان هناك قطار متوقف على الطريق الأقرب إلى المعبر.

ومن المعروف على ما يبدو أن هذه منطقة تتوقف فيها القطارات لتبديل المهندسين. كان القطار الذي اصطدم بالشاحنة على المسار المعاكس وربما كان من الصعب على ذلك السائق رؤيته.

أما سائق الشاحنات زاك ستيفنز فيقول إنه يعاني من بعض التوتر عند عبوره السكك، مشيرًا إلى عدد من الاصطدامات على مر السنين، بما في ذلك حادث في عام 2013 عند تقاطع قريب تسبب في الواقع بانفجار ضخم شعر به لأميال. والخلاصة كما يقول إن الأمر يتعلق دائمًا بالسائقين الذين لا يتحلون بالصبر.