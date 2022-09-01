من المقرر أن يمثل محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومسؤولو وزارة العدل في المحكمة بعد ظهر اليوم. تدور جلسة الاستماع حول ما إذا كان يجب على مشرف قضائي خاص مراجعة الوثائق التي استعادها مكتب التحقيقات الفيدرالي من منزل ترامب.

كرر ترامب طلبه لمشرف الليلة الماضية، لكن الطلب لا يتطرق إلى مزاعم العرقلة التي أشارت إليها وزارة العدل.

كما أن طلب ترامب يفصل أسباب رغبته في تعيين مشرف قضائي خاص.

"تدور حجج المشرف القضائي الخاص حول الامتياز بين المحامي والموكل، لكنهم يحاولون موازاتها بطريقة خرقاء إلى حد كبير مع حالة امتياز تنفيذي"، بحسب مساعد النائب العام سابقًا هاري ليبمان.

و في طلبه، بدا أن ترامب أقر بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي استعاد وثائق مصنفة سرية، لكنه أكد أن ذلك ينبغي أن يكون متوقعًا مع السجلات الرئاسية.

جدر الإشارة أيضًا إلى أن وزارة العدل تفحصت المستندات فعلًا، وطلب مشرف قضائي خاص الآن قد يكون تكتيك مماطلة بحسب جون يو، مساعد النائب العام سابقًا، الذي قال "أعتقد أن هذه الوثيقة تظهر أنه لم يكن لديهم وقت لمواجهة ما قدمته الحكومة، إنها لائحة اتهام".