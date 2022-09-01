قدم فلاديمير بوتين لتقديم العزاء لميخائيل غورباتشوف، آخر زعماء الاتحاد السوفيتي، حيث وضع الرئيس الروسي الزهور على جثمان الرئيس الذي توفي عن عمر يناهز 91 عامًا.

وذهب بوتين إلى المستشفى السريري المركزي حيث يوجد حاليًا التابوت المفتوح الذي يحمل جسد غورباتشوف. لم يقم فقط بوضع تلك الزهور، ولكنه أيضًا وقف دقيقة صمت ولمس التابوت وركع أمامه قبل أن يمضي قدمًا.

ونوّه الكرملين إلى أن سبب عدم حضور فلاديمير بوتين لحفل الوداع الرسمي، الذي سيقام في موسكو بمنزل النقابات، في قاعة الأعمدة تحديدًا، وهو مكان مهم جدًا في موسكو بجانب مجلس الدوما، يعود بكل بساطة إلى جدول عمل بوتين في الثالث من سبتمبر، حيث قال المتحدث الإعلامي إن جدول العمل مزدحم للغاية.

كما أشار الكرملين إلى أن الحفل سيتضمن عناصر من الجنازات الحكومية، حيث سيكون هناك حرس شرف وحفل وداع وستساعد الدولة في تنظيم حفل الوداع، وليس من الواضح حقًا كيف سيختلف ذلك عن الجنازات الحكومية الكاملة، ولكن بالتأكيد يبدو أن هناك اختلافات.

وسيدفن غورباتشوف، بعد ذلك الحفل، في مقبرة نوفوديفيتشي في موسكو، وهي ثاني أهم مقبرة في روسيا، حيث دفن نيكيتا خروتشوف، رئيس الاتحاد السوفيتي الأسبق، هناك أيضًا، إضافة إلى زوجة غورباتشوف، رايسا، والتي كانت محببة جدًا، حتى فارقت الحياة عام 1999.