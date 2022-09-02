ألقي القبض على رجل بعد محاولته إطلاق النار على كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، نائب رئيس الأرجنتين والرئيسة السابقة، من مسافة قريبة جدًا خارج منزلها في بوينس آيرس بينما كانت تستقبل مؤيديها في وقت متأخر من ليل الخميس.

المشتبه به كان موجودا بين الحشود وفجأة وعلى مسافة حوالي 20 سنتيمترا فقط استل مسدسه ووجّهه لرأس دي كيرشنر، ولكن لسبب غير واضح بعد، لم يعمل الزناد على إطلاق النار من السلاح مما أدى إلى إلقاء القبض عليه من قبل الموجودين حول نائب الرئيس.

وقد ألقى رئيس الأرجنتين خطابًا بعد فترة وجيزة لإرسال رسالة من الهدوء والسكينة.

لكنه وصف الحادثة أيضًا بأنها أخطر هجوم واجهته الأمة، منذ استعادة الديمقراطية في الثمانينيات.