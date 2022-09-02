تبحث السلطات عن سائق اصطدم برجل ممدد على الطريق في أحد أحياء مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد أن فقد وعيه بينما كان يقود دراجة كهربائية وقد دهسه السائق وسحبه لمسافة 25 قدمًا قبل أن يفر بعيدًا عن المنطقة.

يظهر مقطع فيديو من المشهد رجلاً يُدعى لويس لوبيز يركب دراجة سكوتر كهربائية حوالي الساعة 9 مساءً. السبت الماضي عندما سقط فاقدًا للوعي.

تقول الشرطة إنه سقط بعد انحرافه متجاوزًا سيارة بينما كان يعبر زاوية الطريق أثناء انعطافه يسارًا في شارع فيكيت.

وفي تقرير جوي بنديكت مراسلة محطة KCBS التلفزيونية المزيد من التفاصيل ولقاء مع زوجة الضحية.