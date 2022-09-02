أطلقت شرطة نيويورك تحقيقًا داخليًا بعد إظهار فيديو من كاميرا شرطي أحد الضباط وهو يدفع شابة بقوة إلى الأرض أثناء توقيفها، الثلاثاء.

وتم اتهام تاماني كرام التي تبلغ من العمر 19 عامًا بجنحة العرقلة الحكومية.

وكانت الشرطة تحاول اعتقال رجل قالوا إنه كان مطلوبًا للشروع في القتل، وزُعم أنه كان يحمل "مسدس شبح"، حيث ترون المراهقة تتدخل وتضرب أحد الضباط المعتقلين، والذي حاول بدوره صدها ودفعها بعنف، وعندها سقطت على الأرض.

وتم التقاط الحادثة على كاميرا هاتف متنقل لكن شرطة نيويورك نشرت بعد ذلك مقطع الفيديو من كاميرا الشرطي أيضًا.

تم اعتقال المراهقة، وأوصت الشرطة بتوجيه تهمة الاعتداء على شرطي والمضايقة ومقاومة الاعتقال، لكن النيابة اتهمتها بدلًا من ذلك بجنحة وتم إطلاق سراحها.

ويخضع الشرطي لمراجعة داخلية، بينما دافع عمدة مدينة نيويورك، إريك أدامز، عن أفعاله قائلًا "لنكن واضحين. لقد كانوا يعتقلون شخصًا يتم ملاحقته للشروع في القتل، وكان مسلحًا بـ"مسدس شبح" يحمله في حزامه، وتدخل الناس للتعطيل بينما كانت الشرطة تقوم بالإجراءات. لا يمكن أن يحدث هذا".

من جانبه، قال جايمي سانتانا، محامي المراهقة، "هل تقصد أن تخبرني أن رجلًا راشدًا، بأكثر من ضعف حجمها ووزنها، لا يمكنه التعامل مع أنثى عمرها 19 عامًا بطريقة مختلفة؟ كان هذا غير ضروري. وهذا غير مقبول"، على حد تعبيره.

ومن المقرر أن تمثل المراهقة أمام المحكمة في الشهر المقبل، وتجدر الإشارة إلى وجود شكاوى ضد الشرطي، لكن خبيرًا قال لشبكة CNN إن تصرفاته تبدو قانونية.