أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، أيلين كانون، قائمة مفصلة لما وجده مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في تفتيش "مار إيه لاغو"، منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، والتي رفعتها وزارة العدل سابقًا بصورة مختومة في المحكمة.

وكشفت القائمة، التي تفصّل 33 عنصرًا على طول 8 صفحات، أن المستندات السرية رُميت في صناديق وحاويات وأجزاء من مكتب الرئيس مع أشياء أخرى مثل مجلات وكتب وملابس وهدايا، ما يكشف "العشوائية" في تعامل ترامب مع الوثائق السرية.

وقالت النيابة إنه، ومع تفحصهم للمواد المستعادة، فإن أحد الأشياء التي يبحثون عنها ليست المستندات نفسها فقط، ولكن الطبيعة والطريقة التي تم تخزينها بها، وقالت إن ذلك سيوجه تحقيقات الحكومة وسيوجه، كما تقول، الشهود في المقابلات وممارسة هيئة المحلفين الكبرى.