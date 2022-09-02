تحدث نك أكيرمان، النائب العام المساعد الخاص في قضية "ووترغيت" سابقًا، عن قائمة الجرد المفصل لما وجده مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في "مار إيه لاغو"، منزل الرئيس السابق، دونالد ترامب، في فلوريدا.

وقال أكيرمان إن "ما هو واضح حقًا بالنسبة لي هو أن هناك 35 مجلدًا، مجلدات فارغة، تحمل ملصقات "وثائق سرية"، وكانت موجودة في مكتب ترامب"، مضيفًا "أعني، عليك أن تسأل نفسك: هل حصلت الحكومة حقًا على كل شيء؟ هل هناك مستندات أخرى موجودة في أي مكان لا نعرفه؟".

وأكد أكيرمان "أن هذا هو على الأرجح أكبر مصدر للقلق في هذه النقطة"، مشيرًا إلى أن "من بين كل تلك المجلدات الفارغة التي تحتوي على ملصقات "سرية" عليها، كان معظمها موجودًا في مكتب دونالد ترامب في مار إيه لاغو".

وتمكن الـFBI من استعادة 27 وثيقة تم تصنيفها "سرية" من مكتب ترامب وحده، وكان أكثر من 100 مستند بشكل إجمالي في جميع المواد التي تم استردادها تحمل تصنيف "سرية". بخلاف ذلك، كان هناك 11 ألف مستند وصور أيضًا بالإضافة إلى تلك المستندات السرية التي تم العثور عليها في "مار إيه لاغو".

وبيّن أكيرمان أن هذا الأمر "يظهر أنه (ترامب) أخذ كل ما أمكنه أخذه، والسؤال هو ما هي تلك المستندات؟ لماذا أخذها؟ ماذا كان سيفعل بها؟ لا يمكننا الإجابة حقًا حتى نرى ما هي هذه المستندات، هذه هي المشكلة".