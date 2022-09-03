أظهر فيديو تم نشره حديًثا من شرطة مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، والذي تم التقاطه بكاميرا سيارة دورية الشرطة وكاميرا بزة الضابط، اللحظات التي سبقت وتلت الحادثة المرورية التي تسبب بها فرار سائق سيارة من نوع كاديلاك بعدما شغلت الشرطة أضواء وأبواق الإنذار بقصد إيقاف حركة المرور كما تقول إدارة شرطة المدينة، عندها انطلقت سيارة تحمل 4 أشخاص مسرعين هربًا من الشرطة.

تجاوزت تلك السيارة عدة شوارع وإشارات مرورية ولكن آخرها تسبب بحادث اصطدام مع سيارة فيها شخصان وقد قتلا إثر الحادثة.

لاحقت الشرطة المشتبه بهم وتمكنت من اعتقال 3 منهم في ذلك اليوم.