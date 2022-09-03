قالت الشرطة إن طيارًا في مدينة توبيلو بولاية ميسيسيبي يهدد بالإصطدام بطائرته الصغيرة عمدًا بمركز وول مارت التجاري.

وقد صدر بيان عن حاكم ولاية ميسيسيبي تيت ريفز، قائلا: "إن إنفاذ القانون بالولاية ومديري الطوارئ يتتبعون عن كثب هذا الوضع الخطير.

ويجب أن يكون جميع المواطنين في حالة تأهب وعلى دراية بالتحديثات من قسم شرطة توبيلو".

وتقول الشرطة المحلية إنها كانت على اتصال بالطيار وأخبرت CNN أنه من المحتمل أن الطيار يحلق بطائرة من طراز "King Air" وهي تمتلك محرك طائرات مروحية توربينية شائعة.

وتمتلك مراسلة CNN ناديا روميرو، المزيد من التفاصيل عن الموضوع.