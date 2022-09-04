أشاد مسؤولون في مدينة ليفونيا بولاية ميشيغان الأمريكية برد فعل بطولي لثلاثة مراهقين ساعدوا في إنقاذ أم وابنها من حريق منزل يوم الأثنين الماضي. وأظهرت لقطات كاميرا مراقبة لجرس باب وقت انطلاقهم لتقديم المساعدة زغم أنهم غرباء عن تلك المنطقة.

يقول مسؤولو الإطفاء إن المراهقين كانوا يقودون سياراتهم عندما رأوا الدخان يتصاعد من مرآب ذلك المنزل وقاموا مباشرة بالاتجاه صوبه لتقديم المساعدة.

وقاموا أيضًا بالاتصال برقم الطوارئ.

ويقول عمدة مدينة ليفونيا إن المراهقين تمكنوا من إخراج والدة وابنها البالغ من الباب الخلفي للمنزل.