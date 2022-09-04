قالت الشرطة إن رجلاً وجهت إليه تهمة اختطاف إليزا فليتشر، لكن المعلمة من مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية لا تزال مفقودة. ووفقًا لشرطة المدينة، في حين يعتقد المحققون أن فليتشر قد اختُطفت أثناء ممارستها رياضة الجري في الشارع.

تم اعتقاله بعد أن عثرت شرطة ممفيس على سيارة الدفع الرباعي التي يعتقدون بأن إليزا فليتشر قد أُجبرت على ركوبها أثناء الركض في الخارج.

تقول الشرطة إن كليو أبستون البالغ من العمر 38 عامًا متهم الآن بالاختطاف المشدد والتلاعب بالأدلة.

لا تزال فليتشر مفقودة على الرغم من أن الشرطة تطلب المساعدة من الجمهور هذا الصباح.