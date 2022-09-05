يغزو معجبو سلسلة أفلام "Fast and the Furious" أحياء لوس أنجلوس طوال ساعات اليوم لاستضافة سباقات شوارع غير قانونية. وقد تحدثت ستيفاني إيلام مراسلة CNN إلى الجيران الذين قالوا إنهم سئموا من الخطر والدمار الذي تسبب فيه السائقون.

ففي جميع أنحاء البلاد، يسيطر السائقون على الشوارع وهم يتسابقون ويقومون بعمل حلقات دائرية على الأرض ويحرقون الإطارات.

في أسبوع واحد فقط، تضرر حي كامل من سباقات السيارات الخارجة عن السيطرة في دي موين.

كما ألقت الشرطة في مدينة سالت ليك القبض على 6 أشخاص بتهمة سباقات غير قانونية.

وفي حي آخر منعت الشرطة إطلاق نار في بورتلاند وأريغون.

وتقول شرطة تشاندلر بأريزونا إن سباق تنافس غير قانوني تسبب في مقتل سائق واحد. أما بالقرب من شيكاغو، فقد أصيب أحد المشاة وقُتل.