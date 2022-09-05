مع تحول مياه الفيضانات المتدفقة إلى ركود. بدأ للتو الكابوس الذي يعيشه المواطنون الباكستانيون الذين نجوا من الهجوم الأولي الذي شردهم الآن أحد أسوأ أحداث الفيضانات في تاريخ البلاد.

فمع غرق ما يقدر بأكثر من ثلث البلاد، تكتظ الملاجئ المؤقتة بالناجين الذين ليس لديهم منازل للعودة إليها.

كما أن الجوع وشح الصرف الصحي والمرض يهدد الآن بإطالة المعاناة الهائلة لأكثر من 33 مليون شخص متضرر.

من جانبهم، يدق الأطباء أيضًا ناقوس الخطر بشأن نظام يكافح من أجل التأقلم.

وفي حين يكاد من المستحيل أن يتم استيعاب مستوى الدمار الناجم عما تسميه الأمم المتحدة "موسم الرياح الموسمية على منشطات"، فإن الصورة الملتقطة عبر الأقمار الصناعية لمنطقة واحدة فقط في مقاطعة البنجاب قبل أقل من شهر، تعطي لمحة عن مدى خطورة الوضع.

كما تبذل وكالات الإغاثة إلى جانب الجيش الباكستاني قصارى جهدها للوصول إلى أولئك الذين ما زالوا معزولين بسبب الطرق المقطوعة، مع استمرار جهود الإنقاذ الجبارة.

ومع استمرار ارتفاع عدد القتلى، من المتوقع هطول المزيد من الأمطار في معظم شهر سبتمبر، والذي يتنبأ بتحذير مشؤوم من أن الأسوأ لا يزال في الأفق.