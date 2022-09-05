أجرى البابا فرنسيس مقابلة قبل الرحلة التي سيقوم بها العام المقبل إلى البرتغال في يوم الشباب العالمي، وناقش عددًا من القضايا من بينها الاعتداء الجنسي في الكنيسة الكاثوليكية، والذي وصفه بأنه "شيطاني ووحشي".

وتحدث البابا فرنسيس في مقابلة مع CNN البرتغال عن الاعتداءات الجنسية، قائلًا "إذا كان كاهنًا، فهو موجود ليقود الناس إلى الرب وليس لإبادة الناس باسم الرب. لا مجال للتسامح مطلقًا، ولا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي حيال ذلك. كل حالة اعتداء تظهر تؤلمني، تؤلمني، لكن علينا مواجهتها".

قال البابا أيضًا إنه لا يعتقد أن قواعد الكنيسة الكاثوليكية بشأن التبتل لها أي علاقة بالاعتداء الجنسي، نظرًا، حسبما قال، إلى أن الإساءة تحدث في قطاعات أخرى من المجتمع، مثل الأسرة، حيث لا يعتبر التبتل مشكلة.

كما سئل البابا فرنسيس عن الحرب في أوكرانيا، وما يمكن أن يقوله للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ليجيب البابا قائلًا "لا أعرف، لا أعرف. لقد أجريت حوارًا مع كليهما. لقد زاراني هنا قبل الحرب، وأنا أؤمن دائمًا أنه، في الحوار، يتعين علينا دائمًا المضي قدمًا".

وقال البابا إن زيارة كييف وموسكو "متاحة"، ونعلم أن البابا قد دُعي سابقًا في عدة مناسبات لزيارة كييف، وهو أمر قال إنه يود القيام به، لكنه يود أيضًا زيارة موسكو، لكن في الوقت الحالي، لم يتم توجيه دعوة من موسكو إلى البابا.