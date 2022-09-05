ناقش المحامي الدستوري، بيج بايت، تداعيات حكم قاضٍ فيدرالي بأن السناتور ليندسي غراهام، النائب الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا، يجب أن يجيب على الأسئلة أمام هيئة محلفين كبرى حول جهود ترامب لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في جورجيا.

وأشار بايت إلى أن استدعاء غراهام للشهادة "يحتمل أن يكون بالغ الأهمية"، لافتًا إلى أن "الاتصال الهاتفي الذي قام به السناتور غراهام إلى وزير الخارجية هنا في جورجيا متزامنًا مع الوقت الذي حاول فيه الأشخاص الذين يعملون مع حملة ترامب نشر معلومات خاطئة حول مزاعم الاحتيال بعملية التصويت في الولاية".

وأكد بايت أن ما يريد محامي المقاطعة معرفته "هو ما إذا كان السناتور غراهام ينسق مكالماته مع ترامب أو مع حملة ترامب"، بحسب ما قال.

كما أضاف المحامي أن "السناتور غراهام، على عكس رودي جولياني أو بعض الشهود الآخرين، لا يملك أي مطالب بامتياز المحامي وموكله، وليس لديه أي مطالب بامتيازات تنفيذية. الأمر الوحيد الذي يحاول المطالبة به والذي قد يمنعه من أن يكون مطلوبًا للشهادة هو حقه الدستوري كسناتور في القيام بأنشطة تشريعية".

وتابع بايت بالقول "رفض القاضي ذلك، فيما يتعلق بظهوره على الأقل. الآن، لا يزال بإمكانه الاعتراض على بعض الأسئلة، ولكن سيتعين عليه في النهاية الإجابة عما إذا تحدث هو وترامب عن هذه المكالمات، وإذا كانت تلك المكالمات محاولة للتدخل في الانتخابات".

أما عن السؤال الذي يعتبره الأكثر أهمية، رد بايت بالقول "ما يريد النائب العام معرفته على الأقل، هو "هل عملت مع ترامب؟ هل كنت تحاول أن تكون جزءًا من جهودهم لقلب الانتخابات؟"، وهذا أمر محوري جدًا في هذا التحقيق والتحقيقات الأخرى".