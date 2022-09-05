ليز تراس.. هل يستفيد البريطانيون من قدرتها على التكيف؟

تم اختيار ليز تراس لتكون رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة، بعد تصويت حزب المحافظين على اختيارها زعيمة للحزب خلفا لبوريس جونسون. ويأمل البريطانيون أن تكون على قدر التحدي أمام الأزمات التي تواجه بلدهم لا سيما أزمة تكلفة المعيشة، والخدمات الصحية، بالإضافة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا.

كان يُنظر إلى وزيرة الخارجية السابقة على نطاق واسع على أنها أقل دراية وأقل رغبة في الخضوع للتدقيق من منافسها ريشي سوناك. لكن هذا لم يمنعها. لأنها لم تكن تروق للجمهور البريطاني الأوسع. واحد من اثنين من المرشحين الذين تم اختيارهم من قبل نواب حزب المحافظين، تم اختيار تراس في النهاية من قبل أقل من 1% من الناخبين البريطانيين - وهي شريحة من القاعدة المحافظة - أكبر سنًا وأكثر بياضًا وأكثر ميلًا إلى التيار اليميني من الناخب العادي.

