يُظهر مقطع فيديو جديد أن أوكرانيا تصعد هجومها المضاد هناك في الجنوب. قصفت القوات الأوكرانية جسرًا يستخدم لنقل الجنود الروس عبر النهر. يأتي هذا مع قول مسؤولين موالين للكرملين إنهم يؤجلون استفتاءً في بلدة خيرسون جنوبي أوكرانيا للانضمام إلى روسيا.

ويعتبر الجسر موقعًا استراتيجيًا مهمًا جدًا، فقد تعرض لهجمات عدة مرات في الماضي. ويتعين على الروس الآن الاعتماد على البارجات لاستئناف إمداد قواتهم.

ويأمل الأوكرانيون بأنهم سيكونون قادرين على استعادة المزيد من القرى والضغط أكثر باتجاه خيرسون.

كما وجه المسؤولون العسكريون في الجنوب القائمين على هذا الهجوم المضاد مواطني خيرسون إلى النزول تحت الأرض، وبدء تخزين المياه وشحن الهواتف وحمل أجهزة الشحن الاحتياطية وما إلى ذلك استعدادًَا لما يمكن أن يكون هجومًا على المدينة.