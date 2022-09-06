زلزال ضخم في الصين يثير تفاعلًا.. وتداول واسع للحظات الرعب في سيتشوان

عدد الوفيات آخذ في الارتفاع بعد يوم من وقوع الزلزال الضخم الذي ضرب منطقة سيتشوان بقوة 6.6 درجة، وهو أكبر زلزال يضرب المنطقة منذ عام 2017.

ووفقًا لوسائل الإعلام التي تديرها الولاية، فقد توفي ما لا يقل عن 65 شخصًا نتيجة لهذا الزلزال، وأبلغت عن إصابة 248 شخصًا آخر، في حين لا يزال 12 شخصًا في عداد المفقودين.

من جانبه، أمر الرئيس الصيني شي جين بينغ بـ"بذل جهد شامل" لإنقاذ الأرواح وتقليل الخسائر.

وأظهرت إحدى مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية اللحظة الدقيقة عندما ضرب الزلزال، حيث يُظهر قوته المدمرة، بينما يمكن رؤية المباني والأشجار تهتز، وفي نقطة ما انهارت واجهة أحد المباني بكل بساطة.