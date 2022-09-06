تمكن رجل برازيلي من البقاء على قيد الحياة بعد أن طفا في ثلاجة بالمحيط الأطلسي لمدة 11 يومًا.

رومالدو رودريغيز هو صياد سمك خطط لرحلة صيد لمدة ثلاثة أيام في الشهر الماضي، ولكن عندما غرق قاربه قبالة سواحل البرازيل، قفز في الثلاجة العائمة ليبقى على قيد الحياة.

قال رودريغيز إنه لم ينم لمدة أسبوعين تقريبًا لأنه كان خائفًا من أسماك القرش التي كانت تحيط بالثلاجة، بينما قامت مجموعة من صيادي الأسماك أخيرًا بسحبه إلى بر الأمان.

وبحسب رودريغيز، فإن التفكير في أسرته هو ما أعطاه القوة والأمل لتجاوز هذه المحنة.