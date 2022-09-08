شهدت المجتمعات المحلية في أمريكا، عطلة نهاية أسبوع عنيفة في العديد من المناطق التي حدث فيها إطلاق نار واستخدام العنف المسلح.

وتحقق الشرطة في نيويورك في مطاردة فوضوية بالسيارات وعملية سرقة تم توثيقها كلها عن طريق الفيديو.

ففي ولاية فرجينيا، تم إطلاق النار على 7 أشخاص في نورفولك، بعد شجار اندلع في حفلة منزلية.

وفي فلوريدا ليلة السبت، قتل شخصان بالرصاص وأصيب 3 آخرون على الأقل خارج مطعم في بالاتكا.

في تشارلستون بولاية ساوث كارولينا، أدى إطلاق نار في وقت مبكر من صباح الأحد إلى إصابة 5 أشخاص بجروح غير مهددة للحياة.

وفي ولاية ماريلاند خارج واشنطن العاصمة، أصيب مراهقان بالرصاص خارج دار سينما AMC.

وفي تقرير مارتن سافيدج مراسل CNN المزيد من التفاصيل عن هذا الأسبوع الدامي في أمريكا.