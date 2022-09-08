عثرت شرطة ممفيس على جثة المعلمة المفقودة إليزا "ليزا" فليتشر.

ووجهت إلى المشتبه به كليوتا أبستون، 38 عاما، تهمة القتل والخطف.

أجرى العشرات من رجال الشرطة عمليات بحث مكثفة استمرت لساعات بغية كشف الموقع والذي أدى للعثور على الجثة خلف منزل مهجور.

تمكنت سلطات إنفاذ القانون من الحصول على الحمض النووي من الحذاء الذي يعود لأبستون وقد تُرك في المكان.

أدين في عام 2000 باختطاف آخر في ممفيس مع ضحية تمكنت من الفرار.

قضى أبستون حوالي 20 عامًا خلف القضبان، أطلق سراحه قبل أقل من عامين بقليل.

لدى غاري توكمان، مراسل CNN المزيد من التفاصيل عن الحادثة.