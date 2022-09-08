قلق بشأن الحالة الصحية للمكلة إليزابيث.. ومصدر: أبلغنا المقربين منها

أعلن قصر باكنغهام، في بيان، الخميس، أن أطباء الملكة إليزابيث الثانية "قلقون" بشأن صحتها، وأوصوا بأن "تبقى تحت الإشراف الطبي".

وقال القصر، في بيان، إن الملكة، البالغة من العمر 96 عامًا، "تستريح في قلعة بالمورال" في اسكتلندا. فيما قال مصدر بالقصر الملكي، لشبكة CNN، إنه تم إبلاغ أسرة الملكة بحالتها الصحية.

وأعلن قصر كنسينغتون أن الأمير تشارلز، نجل الملكة، والأمير وليام، حفيدها، سافرا إلى الملكة إليزابيث بعد الأنباء عن صحتها.

والتقت الملكة برئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، الثلاثاء. وكتبت تراس، عبر حسابها على تويتر، الخميس، إن "الدولة بأسرها تشعر بقلق عميق إزاء الأخبار الواردة من قصر باكنغهام". وأضافت: "أفكاري - وأفكار الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة - مع جلالة الملكة وعائلتها في هذا الوقت".