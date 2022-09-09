يتذكر العالم الملكة إليزابيث الثانية، صاحبة أطول فترة حكم لملك بريطاني، إذ تنهال الإشادات من رؤساء حاليين وسابقين.

قال الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما إنه "عهد حددته الرحمة والأناقة وأخلاقيات العمل الدؤوبة، متحدية الصعاب والتوقعات الموضوعة على نساء جيلها".

وكتب الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون "في ضوء الشمس أو في العاصفة، كانت مصدر استقرار وسكينة وقوة".

أما الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، الذي ظهر في صورة مع الملكة إليزابيث في قصر باكنغهام عام 1977، قال إن "كرامتها وكرمها وشعورها بالواجب كان مصدر إلهام".

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعرب أيضًا عن تعازيه، بينما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يتذكر الملكة "كصديقة لفرنسا" و "ملكة طيبة القلب تركت انطباعًا دائمًا على بلدها والقرن الذي عاشته".

المزيد من التعازي والذكريات من قادة بريطانيا السابقين، إذ شارك رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بيانًا قبل لحظات قال فيه إنها بدت خالدة ورائعة جدًا لدرجة أنني أخشى أننا وصلنا، مثل الأطفال، إلى تصديق فكرة أنها ستعيش للأبد.

أما توني بلير، الذي شغل منصب رئيس الوزراء البريطاني حتى عام 2007، قال إن المملكة المتحدة لم تخسر فقط ملكة، بل سيدة أمتنا.